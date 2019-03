A company is expanding its recall of canned dog food over elevated Vitamin D levels.

Hill’s Pet Nutrition recalled 25 varieties back in January. Now it’s adding eight more.

The company says the products could have toxic levels of Vitamin D, which may cause vomiting, weight loss and kidney failure.

Its cat foods and dry dog foods are not affected.

The new varieties include:

Hill’s® Prescription Diet® k/d® Kidney Care with Lamb Canned Dog Food, 13oz, 12-pack (SKU Number 2697) (Date Code/Lot Code 102020T25)

Hill’s® Science Diet® Adult Perfect Weight Chicken & Vegetable Entrée dog food 12 x 12.8oz cans (SKU Number 2975) (Date Code/Lot Code 092020T28)

Hill’s® Prescription Diet® c/d® Multicare Urinary Care Chicken & Vegetable Stew Canned Dog Food, 5.5oz, 24-pack (SKU Number 3388) (Date Code/Lot Code 102020T18)

Hill’s® Prescription Diet® i/d® Low Fat Canine Rice, Vegetable & Chicken Stew 24 x 5.5oz cans (SKU Number 3391) (Date Code/Lot Code 092020T27)

Hill’s® Prescription Diet® r/d® Canine 12 x 12.3oz cans (SKU Number 7014) (Date Code/Lot Code 092020T28, 102020T27, 102020T28)

Hill’s® Science Diet® Adult Beef & Barley Entrée Canned Dog Food, 13oz, 12-pack (SKU Number 7039) (Date Code/Lot Code 092020T31, 102020T21)

Hill’s® Science Diet® Adult 7+ Healthy Cuisine Roasted Chicken, Carrots & Spinach Stew dog food 12 x 12.5oz cans (SKU Number 10449) (Date Code/Lot Code 092020T28)

Hill’s® Science Diet® Healthy Cuisine Adult Braised Beef, Carrots & Peas Stew Canned Dog Food, 12.5oz, 12-pack (SKU Number 10451) (Date Code/Lot Code 102020T28)

For a full list, click here.